LIVE | Klaassen beslist wedstrijd Ajax - PEC met afstandsschot: 3-0

Video Go Ahead Eagles slaat in slotminu­ten dan toch toe en duwt PEC verder naar eredivisie-uit­gang

Toen de blauwe rookwolken zondagmiddag opgetrokken waren, treurde vooral PEC Zwolle na de IJsselderby. Go Ahead Eagles sloeg in blessuretijd genadeloos toe en duwde de aartsrivaal nog wat dichter naar de uitgang van de eredivisie: 0-1. De ploeg uit Deventer wist daarentegen dat een langer verblijf op het hoogste niveau nu zo goed als zeker is.

3 april