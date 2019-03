LIVE | Kleine kansjes PEC Zwolle, duel met Excelsior in evenwicht

'Ik wilde absoluut geen voetballer worden'

16 maart Dat Stanley Elbers voetballer is geworden, mag een klein wonder heten. Daarvoor is de aanvaller van PEC Zwolle (26) vooral een Surinaamse architect dank verschuldigd. ,,Ik moest en zou mijn vader achterna gaan", zegt Elbers, die zich opmaakt voor de kelderkraker tegen zijn oude club.