LIVE | Klimt PEC met Strieder tegen revelatie Willem II over de degradatiestreep?

LIVEBLOGPEC staat voor de loodzware opdracht om vanmiddag in Tilburg (14.30 uur) de 16e plek weer over te dragen aan VVV. Daarvoor is een regelrechte stunt nodig tegen eredivisiesensatie Willem II. Kan nieuweling en basisdebutant Rico Strieder de afgegleden Zwollenaren inspireren de grote sportieve zorgen te verlichten?