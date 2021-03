LIVE | Kraker voor PEC: alleen bij een zege op VVV krijgen de Zwollenaren wat lucht

Een alles-of-niets-wedstrijd wilde Bert Konterman het belangrijke duel tussen PEC en VVV-Venlo nog niet noemen, al zegt de stand wat anders. Want als de Limburgers vanmiddag drie punten pakken in Zwolle, naderen ze PEC tot op één punt. Aan de andere kant kan de thuisploeg bij een overwinning het gat met VVV vergroten tot zeven punten. Er staat dus wel degelijk iets op het spel. De lunchwedstrijd in Zwolle begint om 12.15 uur en is hier live te volgen!