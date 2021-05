LIVE | Laatste uitwedstrijd PEC Zwolle is lastig karwei bij PSV

Niet scherp in de eerste én laatste minuten, het lijkt een vast patroon te worden bij PEC

4 april PEC mist dit seizoen niet alleen in de eerste minuten scherpte en concentratie. Het overkomt de Zwolse eredivisionist ook steeds vaker in de absolute slotfase. Zo ook zaterdag tegen Sparta, dat diep in blessuretijd de 3-2 maakte. Daarmee komt de teller deze competitie al op zes verspeelde punten in de laatste vijf minuten.