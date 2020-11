LIVE | Makkelie herstelt fout na ingreep VAR en geeft PEC-verdediger Lam geel

Ziekenboeg PEC loopt langzaam leeg, Kenneth Paal en Slobodan Tedic weer helemaal fit

20 november Bij PEC Zwolle loopt de ziekenboeg langzaam leeg. Zo is niet alleen Kenneth Paal weer helemaal fit, maar keert ook Slobodan Tedic terug. Beiden starten zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (21.00 uur) in de basis. Voor Bram van Polen en Pelle Clement komt het duel nog te vroeg.