LIVE | Met Lam als vervanger van Van Polen hoopt PEC vanmiddag wél van RKC te winnen

PEC Zwolle en RKC Waalwijk trappen vandaag niet om 18.45 uur, maar al om 14.00 uur af. De reden: het winterse weer dat op komst is. De KNVB heeft in verband met de veiligheid alle avondwedstrijden naar voren gehaald. Kan PEC na twee remises op rij weer eens een driepunter boeken? Het duel is hier live te volgen!