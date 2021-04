LIVE | Misidjan in de rebound: PEC Zwolle staat nu wél op voorsprong

Met herintreder Jesper Drost in de basis hoopt PEC Zwolle de zure smaak van een week eerder, toen de club in blessuretijd ten onder ging bij Sparta, weg te spoelen. In eigen huis is FC Twente, dat al bijna twee maanden wacht op een zege, de tegenstander. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is hier live te volgen!