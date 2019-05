LIVE | Neemt Diederik Boer afscheid van PEC-publiek met zege?

bekerfinale In de allerlaat­ste seconde gaat het mis: vrouwen PEC Zwolle grijpen naast de beker

7:59 Door een doelpunt in de allerlaatste seconde zien de vrouwen van PEC Zwolle de unieke kans op een hoofdprijs als sneeuw voor de zon verdwijnen. In het stadion van Excelsior is Ajax zaterdagavond nipt te sterk in de bekerfinale: 2-1.