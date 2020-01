LIVE | Ook beoogde basisploeg PEC kijkt tegen vroege achterstand aan

VIDEO Performan­ce coach Wennemars voegt zich bij PEC in Spanje: Preses en sponsoren pakken koffers in

8 januari Erben Wennemars is gearriveerd in Mijas. De oud-schaatser uit Dalfsen die tegenwoordig op part-time-basis als performance coach aan PEC verbonden is, bekeek de training van de eredivisionist dinsdagochtend en gaat de komende dagen waar nodig met spelers of stafleden in conclaaf.