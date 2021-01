LIVE | Opstelling PEC Zwolle: Reijnders begint in de spits tegen AZ

LIVEBLOGDe eerste wedstrijd van 2021 speelt PEC Zwolle in eigen stadion tegen AZ. Het heenduel in Alkmaar, eerder dit seizoen, eindigde in een gelijkspel (1-1). ,,Maar dat was een ander AZ”, zegt PEC-trainer John Stegeman er nu over. De wedstrijd, die onder leiding staat van scheidsrechter Kevin Blom, begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.