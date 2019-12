LIVE | Paal zet PEC met prachtige pegel op voorsprong in Venlo

VIDEO Keepers­trai­ner Diederik Boer in Stiften: ‘Elftal coachen? Ik hoef de zeurende kinderen en ouders er niet bij’

13 december Als het aan Diederik Boer (39) ligt, wordt hij op den duur de keeperstrainer van PEC. Dat stelt het clubicoon in Stiften. In de videorubriek van de Stentor gaat de oud-doelman in op zijn nieuwe functie, de aanhoudende sportieve malaise in Zwolle en zijn vrije rol bij Flevo Boys 4. ,,Ik heb ze 20 jaar om mijn oren zien vliegen. Dat mag nu wel eens andersom zijn.”