LIVE | PEC al na twintig minuten spelen in de penarie: nu scoort Gakpo voor PSV

VROUWENVOETBAL PEC Zwolle Vrouwen gokt en verliest tegen PSV met geflatteer­de cijfers

9 oktober Weten dat er veel meer in had gezeten, maar wel met lege handen staan. Iedere voetballer kent dat gevoel. Zo ook de PEC Zwolle Vrouwen, die vrijdag met 5-2 verloren van PSV. Het betekende na een zege en twee remises de eerste nederlaag in de competitie.