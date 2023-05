LIVE | PEC komt in moeizame eerste helft op achterstand dankzij Van Duiven

Na promotie mikt PEC Zwolle op het kampioen­schap: ‘Moeten ons niet laten aanpraten dat het een smet is’

Voor het seizoen had iedereen bij PEC Zwolle getekend voor rechtstreekse promotie. Nu dat vier speelrondes voor het einde al een feit is, hopen de Zwollenaren op meer: het kampioenschap. Hoe motiveer je je eigenlijk als het grote doel al binnen is?