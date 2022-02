LIVE | PEC met Maikel van der Werff en Djavan Anderson op jacht naar de gelijkmaker

PEC versloeg eerder dit seizoen Heracles in eigen huis met 1-0, mede dankzij een strafschop van Bram van Polen in blessuretijd. Pakken de Zwollenaren zaterdagmiddag in Almelo ook de volle winst? En blijven ze daardoor in 2022 ongeslagen? Of loopt de ploeg van trainer Dick Schreuder in de val van Heracles? Volgt het vanaf 16.30 uur hier, via ons liveblog.