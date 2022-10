LIVE | PEC mist kans op kans en kijkt nog steeds tegen achterstand aan

Wiljan Pluim uit Zwolle kent de gevaren van voetballen in Indonesië: ‘Mijn vrouw en kinderen gaan al niet meer’

Veldbestormingen, spelers die klappen krijgen, spelersbussen die worden bekogeld. Als voetballer in Indonesië is de 33-jarige Wiljan Pluim uit Zwolle wel wat gewend. Maar dat het zo uit de hand kon lopen, zoals afgelopen zondag toen bij supportersrellen in Malang ruim 130 fans om het leven kwamen door verdrukking en verstikking, dat had de speler van PSM Makassar nooit gedacht.

