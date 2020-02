LIVE | PEC trekt in spektakelstuk van jewelste aan langste eind tegen Vitesse: 4-3

LIVEBLOGNa een ongekende slotfase heeft PEC Zwolle zaterdagavond drie hele belangrijke punten overgehouden aan het duel met Vitesse. Diep in blessuretijd maakte Pelle Clement de winnende goal: 4-3.

Wat een ontknoping. PEC op 3-2, Vitesse op 3-3, PEC weer op 4-3. En dat allemaal in een paar minuten tijd. Het leverde de Zwollenaren in de degradatiestrijd drie cruciale punten op. De ontlading op de tribunes en op het veld was enorm. Overal emoties.

Hoogst haalbare

Na de 3-2 van Reza Ghoochannejhad, een penalty in de negentigste minuut, dacht PEC de buit binnen te hebben. Maar toen was daar Oussama Tannane, die uit een vrije trap alsnog 3-3 maakte. Een punt leek het hoogst haalbare voor de Zwolse club, maar toen was daar ineens Pelle Clement. De speler van PEC kopte heel diep in blessuretijd de 4-3 binnen. Ongekend.

PEC keerde zaterdagavond terug naar 4-3-3. John Stegeman wilde er vrijdag na de besloten training niet echt op ingaan, maar de coach van PEC wist toen al zeker dat hij zijn systeem weer ging omgooien. Geen 5-3-2, zoals gebruikelijk was sinds de winterstop, maar vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Meer wapens voorin.

Gretig

En eerlijk is eerlijk, in het eerste half uur kwam PEC fris voor de dag. Dynamisch, gretig. Met onder anderen een beweeglijke Gustavo Hamer, een hardwerkende Mike van Duinen en een attente Dean Huiberts voetbalden de Zwollenaren zich naar een snelle voorsprong. Na een vlotlopende aanval kwam de bal voor de voeten van Hamer, die Vitesse-keeper Remko Pasveer passeerde met een strakke schuiver in de verre hoek: 1-0.

Alleen: drie keer knipperen met de ogen en het was weer gelijk. De 4-3-3-formatie maakte PEC aanvallend krachtiger, maar defensief ook weer kwetsbaar. Nu ging centrale verdediger Yuta Nakayama de mist in, waarna Tim Matavz razendsnel voor 1-1 zorgde. Nog in dezelfde minuut als het doelpunt van Hamer. En waar PEC daarna kansen kreeg op 2-1, nam Vitesse na een half uur zelfs de leiding. Oussama Tannane kreeg alle ruimte, legde de bal eens goed voor zijn linker en passeerde Michael Zetterer met een schot van afstand (1-2).

Gelijkmaker Paal

Maar opgeven? Daar dacht PEC geen moment aan. Stegeman bracht publiekslieveling Reza Ghoochannejhad in voor de tegenvallende Vito van Crooij en ging met zijn elftal op jacht naar de gelijkmaker. En die kwam er, zonder nou heel veel te creëren. Na een schitterende inspeelpass van Thomas Lam en een subtiel balletje van Pelle Clement, maakte linksback Kenneth Paal een kwartier voor tijd gelijk (2-2).