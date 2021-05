LIVE | PEC verliest door treffer in blessuretijd

PEC-trai­ner Bert Konterman blijft na zege op FC Twente realis­tisch: ‘Nog twee punten, dan pas zijn we echt veilig’

11 april Of PEC veilig is? Officieus natuurlijk wel, zei trainer Bert Konterman na de 1-0 zege op FC Twente. Daardoor heeft PEC met nog vijf duels te gaan liefst tien punten voorsprong op de concurrentie. ,,Maar officieel zijn we dat dus nog niet. Daarvoor hebben we echt nog minimaal twee punten nodig.”