LIVE | PEC vlak voor rust op fortuinlijke wijze naast Jong PSV

met video Doelman Schende­laar redt PEC Zwolle in de slotsecon­de: ‘Werd helemaal gek na dat eindsig­naal’

Mooier kun je het niet hebben als keeper, toch? Meteen nadat Jasper Schendelaar in de allerlaatste seconde PEC Zwolle behoedde voor een nederlaag en nóg een week wachten, floot scheidsrechter Jochem Kamphuis af. Het bleef 1-1 in Almere en promotie naar de eredivisie was een feit.