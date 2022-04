LIVE | PEC voetbalt goed mee, maar kijkt toch tegen achterstand aan

Van Hintum kiest voor duidelijk­heid bij PEC Zwolle in verband met dochter met leukemie: ‘Wilde niet afwachten’

Bart van Hintum (35) speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. De verdediger komt transfervrij over van FC Groningen en tekent voor een jaar met een optie voor nog een jaar. Hij kiest heel bewust voor de club uit Zwolle in verband met zijn thuissituatie. Bij zijn dochter werd vorig jaar leukemie geconstateerd. ,,Als iets goed voelt dan is het goed.”

