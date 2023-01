LIVE | PEC zit opeens op rozen in Kerkrade: Van den Belt verdubbelt score

Na acht overwinningen op rij in de Keuken Kampioen Divisie heeft koploper PEC Zwolle een royale marge opgebouwd op de concurrentie. Het verschil met nummer drie FC Eindhoven is elf punten. Het inhaalduel tegen Roda JC, in december afgelast vanwege het slechte veld, moet overwinning nummer negen worden. Volg het duel hier live!