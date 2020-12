LIVE | PEC Zwolle-FC Emmen is nog geen feest voor het oog

Gezamen­lijk sport in de regio stimuleren: Regio Zwolle United en SportServi­ce Zwolle worden teamgeno­ten

6 december Basketballen met ouderen, voetballen met kinderen met autisme, jongeren aan hun zelfvertrouwen laten werken in het stadion van PEC Zwolle. Maatschappelijke sportinitiatieven genoeg in Zwolle. En ze zijn steeds meer terug te zien in de omliggende regio. Een verhuizing van SportService Zwolle moet die ontwikkeling een extra boost gaan geven.