LIVE | PEC Zwolle heeft een wonder nodig om in de eredivisie te blijven

PEC-doel­man Lamprou is ervarings­des­kun­di­ge en weet hoe je moet winnen van Ajax: ‘Elk punt kan voor ons goud waard zijn’

PEC Zwolle wacht zaterdagavond een loodzware klus tegen koploper Ajax. Als iemand weet hoe je moet winnen in de Johan Cruijff ArenA is het PEC-doelman Kostas Lamprou wel. Hij stuntte in 2016 met Willem II door met 1-2 te winnen in Amsterdam. ,,Natuurlijk zijn wij de underdog, maar er zijn elk seizoen wel een paar ploegen die verrassen.”

30 april