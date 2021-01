LIVE | PEC Zwolle heeft het moeilijk met Fortuna Sittard in de openingsfase

Winnen op vreemde bodem, dat deed PEC Zwolle in heel 2020 nog niet

22 december PEC Zwolle sluit morgenavond bij ADO Den Haag het veelbewogen voetbaljaar 2020 af. Een jaar waarin de eredivisionist geen enkele keer op vreemde bodem won. De vraag is of PEC daar op de valreep verandering in kan brengen.