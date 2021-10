LIVE | PEC Zwolle is de jacht op de eerste zege van het seizoen begonnen

De eerste overwinning van het seizoen, PEC Zwolle snakt er enorm naar. Vorige week was de ploeg van trainer Art Langeler dicht bij een goed resultaat tegen PSV, maar ging het in de slotfase mis. Vanavond wacht in eigen huis Heracles Almelo, dat een week eerder nog ten onder ging bij Go Ahead Eagles. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is hier live te volgen.