LIVE | PEC Zwolle jaagt in de tweede helft op een doelpunt tegen Willem II

Jeugdig PEC Zwolle knokt zich goed terug in ingelast oefenduel met FC Utrecht

8 oktober PEC Zwolle leek donderdagmiddag tegen FC Utrecht een lesje te krijgen in effectiviteit. Uiteindelijk knokte de Zwolse eredivisionist zich in een leeg en nat stadion in Zwolle goed terug. Na een 1-3 achterstand werd het 3-3.