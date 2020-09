LIVE | PEC Zwolle kan met Nakayama en Pherai nog niet overtuigen tegen Sparta

video PEC-supporters voor het eerst weer in het stadion: ‘Ingetogen juichen? Ik beloof niks’

12 september De broers Gerrit en Benny van der Vegt kijken elkaar grinnikend aan. ,,Ja, ingetogen juichen hè. We gaan het proberen, maar we beloven niets. Stel je voor dat PEC in blessuretijd het winnende doelpunt scoort. Dan kun je je toch niet inhouden?”