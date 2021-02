LIVE | PEC Zwolle met een man minder verder in Groningen: Clement krijgt direct rood

Schadeher­stel­ler Ghoochanne­j­had mist PEC-fans: ‘In een vol stadion was het nog 3-2 geworden’

26 januari ‘Reparatiebedrijf Reza’. De term viel dinsdagavond meerdere keren na het Overijsselse onderonsje tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo (2-2). Feitelijk klopte het. Want weer moest spits Reza Ghoochannejhad als invaller de vaas lijmen die voor rust nog in scherven uit elkaar was gespat.