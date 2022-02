LIVE | PEC Zwolle op achterstand in eigen huis na fraaie vrije trap

PEC-aan­winst Djavan Anderson had na elleboog­stoot kaak uit de kom: ‘Ik kon niet eens meer praten’

Het was een week van uitersten voor PEC-verdediger Djavan Anderson. De 26-jarige Amsterdammer, de rest van het seizoen gehuurd van Lazio, was nog niet in Zwolle gearriveerd of hij kon zaterdag tegen NEC meteen vol aan de bak. Om na dik een uur groggy van het veld te lopen.

8 februari