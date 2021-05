LIVE | PEC Zwolle sluit teleurstellend seizoen af tegen FC Groningen

Na twee jaar zonder eredivisie­du­el gaat Jarno Westerman bij PEC Zwolle vol voor zijn laatste kans

7 mei Een debuut op jonge leeftijd is geen garantie voor een vloeiende loopbaan. Daar kan Jarno Westerman uit Dedemsvaart - nog steeds pas 18 jaar - over meepraten. De aanvaller van PEC Zwolle speelde in augustus 2019 vier keer in de eredivisie, maar voetbalde de laatste zes maanden geen enkele wedstrijd meer.