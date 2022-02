LIVE | PEC Zwolle vermaakt de fans nog niet en gaat rusten met een achterstand

Het pijnlijke vertrek van Mark Pabai (21) bij PEC: ‘Bizar hoe de club met hem is omgespron­gen’

Ja, er stond politie bij hem voor de deur. Ja, er was overlast. En ja, hij kwam weleens te laat. Maar hoe PEC Zwolle is omgesprongen met Mark Pabai, de 21-jarige rechtsback uit Liberia die vorige week na vijf maanden alweer werd verkocht, is volgens zaakwaarnemer Menno Groenveld ‘bizar’. Wat ging er in vredesnaam mis?

