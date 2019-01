LIVE: PEC Zwolle vervolgt jacht op stunt bij debuut Stam

PEC slaat eerste bod van Italiaanse stuntclub SPAL op Ehizibue af

17 januari Kingsley Ehizibue vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Serie A. PEC is met de stuntclub SPAL in onderhandeling over een transfer van de 23-jarige verdediger. De Zwolse degradatiekandidaat heeft daarbij een eerste bod van de Italianen van tafel geveegd.