LIVE | PEC Zwolle via Clement al paar keer dicht bij de openingstreffer in Rotterdam

PEC Zwolle beloont kersverse basis­kracht Sam Kersten met verlenging van contract tot 2024

8 december Na de contractverlengingen van Eliano Reijnders en Dean Huiberts is PEC Zwolle er ook in geslaagd Sam Kersten langer aan zich te binden. De centrale verdediger heeft nu een contract tot medio 2024 in de Overijsselse hoofdstad.