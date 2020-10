LIVE | PEC Zwolle wil einde maken aan dramatische reeks in Enschede

GA Eagles bekert op maandag­avond tegen NAC Breda; Staphorst en PEC Zwolle op woensdag

9 oktober De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda in de eerste ronde van de KNVB-beker wordt gespeeld op maandag 26 oktober. Twee dagen later gaat PEC Zwolle op bezoek bij de amateurs van Staphorst.