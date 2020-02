LIVE | PEC Zwolle zonder drietal op jacht naar belangrijke punten tegen FC Groningen

PEC-middenvel­der Huiberts klapt door zijn enkel en lijkt Groningen-thuis te missen

31 januari De kans is groot dat PEC Zwolle zaterdagavond tegen FC Groningen (20.45 uur) niet kan beschikken over Dean Huiberts. De jonge middenvelder klapte donderdag door zijn enkel en ontbrak een dag later op het trainingsveld. Ook Thomas Lam en Kenneth Paal (geschorst) ontbreken bij de tweede thuiswedstrijd van 2020.