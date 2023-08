LIVE | PEC Zwolle zonder Ryan Thomas tegen Sparta

Onderlinge ontmoetingen

De laatste keer dat PEC Zwolle en Sparta elkaar troffen in een officiële wedstrijd, was op 11 mei 2022 op Het Kasteel, de dag dat PEC degradeerde na de 2-0 nederlaag. PEC Zwolle won slechts 5 van de 29 eredivisieduels tegen Sparta, maar in eigen huis is de balans wel positief met 4 overwinningen, 8 gelijke spelen en 3 nederlagen. In de laatste 4 thuisduels tegen Sparta is PEC ongeslagen. Op 14 juli oefenden de twee ploegen nog tegen elkaar, toen verloren de Zwollenaren met 3-1.