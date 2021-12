LIVE | Punt zit nog altijd in het vat voor PEC ondanks kleine achterstand tegen Vitesse

Na de zoveelste dreun denkt PEC nog altijd niet aan opgeven: moedig of juist naïef?

Door de kansloze nederlaag tegen FC Twente (1-3), zaterdag in eigen huis, staat PEC halverwege de competitie nog vaster op de laatste plek in de eredivisie. Maar opgeven, daar willen ze in Zwolle nog altijd niet aan denken. Moedig? Of juist naïef?

19 december