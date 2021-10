LIVE | Rust in Zwolle, Nakayama zet PEC op verdiende voorsprong tegen De Graafschap

Van Polen spreekt van ‘bizarre wedstrijd’: “We krijgen een lesje effectivi­teit”

25 september Een harde nederlaag voor PEC Zwolle in Utrecht (5-1), maar volgens aanvoerder Bram van Polen was dat een zwaar geflatteerde nederlaag. “Het was een bizarre wedstrijd. Je zou denken dat we alle kanten op gespeeld zijn, maar tot de 2-0 hadden we de grootste kansen. We krijgen een lesje in effectiviteit.”