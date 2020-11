LIVE | Schitterende vrije trap, uitgerekend van Thomas Lam, zet PEC op gelijke hoogte

Bajselmani en Oosterwol­de draaien het om: ‘Enschede is mijn stad, PEC Zwolle mijn club’

30 oktober De ene back komt uit Zwolle en speelt bij FC Twente. De andere back is een Enschedeër in hart en nieren en staat onder contract bij PEC. Voor Jayden Oosterwolde en Destan Bajselmani is het onderlinge duel morgen een bijzondere ontmoeting.