LIVE | Slotfase in Sittard, PEC kan cruciale zege bijna ruiken

In huize Van den Belt draait het meestal om voetbal: ‘Maar over de opstelling hebben we het nooit’

De een is al jaren directeur bij SC Cambuur, de ander heeft een basisplek bij PEC Zwolle. Zaterdag treffen ze elkaar in Leeuwarden: vader Gerald (49) en zoon Thomas van den Belt (20). Een gesprek over spanning, succes en speldenprikjes. ,,Ik hoop dat hij mij succes wenst.”

12 februari