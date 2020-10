LIVE | Springt PEC Zwolle tegen Willem II beter met de kansen om dan woensdag?

video Ex-profvoet­bal­ler Michel van Oostrum als pannenkoe­ken­bak­ker voor de rechter gesleept

14 oktober Ex-profvoetballer Michel van Oostrum is als mede-eigenaar van restaurant De Polderpannenkoek voor de rechter gesleept door Kolibrie Vastgoed. Dat bedrijf is eigenaar van het pand aan de Agorahof in Lelystad waarin het restaurant zit dat inmiddels een huurschuld heeft van meer dan 15.000 euro.