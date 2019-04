LIVE | Stelt PEC Zwolle met een zege op Fortuna Sittard directe handhaving nagenoeg veilig?

STIFTEN Stiften met Jan Kromkamp: woede van Co en de trainer als quizmaster

5 april Blessureleed loopt als een rode draad door de loopbaan van Jan Kromkamp. Het kostte de 38-jarige Twellonaar de halve finale van de UEFA Cup die AZ in 2005 zo pijnlijk verloor van Sporting Lissabon. ,,Dat doelpunt in de 120e minuut…. Een vreselijk moment, want ik weet zeker dat we de finale anders hadden gewonnen’’, zegt Kromkamp in Stiften, de videorubriek van De Stentor.