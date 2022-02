LIVE | Tien punten uit vier duels: blijft PEC ook thuis tegen FC Groningen ongeslagen?

Trainer PEC blij met zege op Heerenveen, maar loopt nog geen polonaise: ‘We staan nog wel laatste’

Door de 1-0 zege, zaterdag op SC Heerenveen, pakte PEC Zwolle in de laatste twee duels evenveel punten als de gehele eerste helft van het seizoen. Het zorgde voor een enorme glimlach op gezicht van trainer Dick Schreuder. ,,Fantastisch natuurlijk. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet. We staan nog altijd laatste.”

22 januari