LIVE | Van Polen mist én veroorzaakt strafschop: PEC is voorsprong kwijt tegen Jong AZ

Deze twee onverwach­te basisspe­lers bezorgden PEC Zwolle de klinkende zege: ‘Lang van gedroomd’

Chardi Landu en Hakon Gangstad stonden vrijdagavond verrassend in de basis bij PEC, dat Telstar simpel versloeg (0-5). De jongelingen hadden met hun doelpunten en assists een groot aandeel in de Zwolse overwinning. ,,We gaan iedereen nodig hebben dit seizoen”, stelt trainer Dick Schreuder.

13 augustus