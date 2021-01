LIVE | Wat een wedstrijd in Utrecht! Buitink schiet PEC Zwolle weer aan de leiding

PEC-trai­ner John Stegeman: ‘We raasden met 200 km per uur zonder navigatie over het veld’

26 januari Gemengde gevoelens bij PEC-trainer John Stegeman, na afloop van de 2-2 tegen Heracles Almelo. Natuurlijk, de Epenaar was blij dat zijn ploeg na rust een 0-2 achterstand had weggewerkt. Maar hij baalde dat de Zwollenaren in de tweede helft er niet meer hebben uitgehaald. ,,We speelden teveel als een kip zonder kop.”