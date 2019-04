LIVE: Welke rol speelt PEC Zwolle vanavond in de titelstrijd?

Stam (PEC) treft Van Bommel (PSV): ‘Hij gunt ons niets, wij gunnen hem niets’

3 april Nog regelmatig heeft Jaap Stam appcontact met Mark van Bommel, met wie hij samenspeelde in het Nederlands elftal. De relatie tussen beide coaches is goed. Maar donderdag, als PSV en PEC Zwolle elkaar treffen in Eindhoven (18.30 uur), gunnen ze elkaar niets.