LIVE | Wereldgoal Redan afgekeurd: PEC nog wel ruim op voorsprong in Friesland

De Zwolse lente laat nog even op zich wachten na pijnlijk bekerver­lies tegen NAC: ‘Te slordig gespeeld’

Na het goede spel van de laatste weken en de eerste punten onder leiding van Dick Schreuder leek de Zwolse lente in aantocht. Met de pijnlijke 2-1 nederlaag, woensdagavond in de achtste finale van de beker tegen NAC Breda, de nummer negen in de eerste divisie, werd bij PEC dan ook geen rekening gehouden.

19 januari