LIVE | Zorgt PEC Zwolle na 4-3 en 3-3 thuis opnieuw voor spektakel tegen FC Utrecht?

Na zware privéperio­de hervindt voetbalta­lent Délano Grooten­huis (23) het geluk: ‘Ik ben vol voor mijn moeder gegaan’

27 oktober Hij liep stage bij PEC Zwolle en maakte de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles mee, speelde als aanvoerder van Jong Twente in de tweede en derde divisie en kreeg de kans bij FC Emmen. Maar Délano Grootenhuis (23) redde het niet in het betaalde voetbal en landde via Glanerbrug bij CSV Apeldoorn. Na een moeilijke privéperiode lacht het geluk hem weer toe. Ook al ligt de competitie stil door corona.