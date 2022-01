LIVEBLOG | Darfalou in de basis bij door corona geteisterd PEC Zwolle

Na 256 dagen heeft PEC-spits Slobodan Tedic zijn doelpunt te pakken: ‘Hier was ik zo aan toe’

De 21-jarige Slobodan Tedic, de Servische huurling van Manchester City, kreeg vanavond in de tweede ronde van de beker tegen MVV Maastricht (4-0) eindelijk weer eens een kans in de aanval van PEC. En prompt scoorde de spits zijn eerste doelpunt in acht maanden tijd.

14 december