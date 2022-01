LIVEBLOG | PEC met Darfalou begonnen aan cruciaal thuisduel met Willem II

De val van PEC komt voor Bert Konterman niet als een verrassing: ‘De club ging buiten zijn eigen grenzen denken’

Dat PEC er zo beroerd voor staat, heeft niet alleen te maken met de magere selectie. Dat stelt Bert Konterman, de trainer uit Hierden die vorig seizoen in Zwolle als tussenpaus fungeerde. ,,Na de bekerwinst in 2014 had PEC nooit haar principes overboord moeten gooien.”

16 december